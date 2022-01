Conti alla Sampdoria, affare in dirittura d'arrivo: i dettagli

Andrea Conti proseguirà la sua stagione alla Sampdoria. L’Empoli sembrava in vantaggio, ma l’entrata in scena del club blucerchiato ha cambiato gli scenari. Il terzino è pronto a trasferirsi a Genova in prestito fino al termine della stagione, a meno che le parti (Milan e Samp) non trovino una soluzione diversa, visto che il contratto del giocatore scadrà a giugno. Lo riferisce Gianluca di Marzio sul suo sito.