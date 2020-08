Corriere dello Sport - Miranchuk, il Milan non molla e cerca il sorpasso all'Atalanta

Nelle ultime ore i contatti tra l'Atalanta e Miranchuk, giovane centrocampista del Lokomotiv Mosca, si sono intensificati e hanno dato il via a una vera e propia trattativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, anche il Milan sarebbe interessato al giocatore. I rossoneri, in sordina, stanno cercando di capire la situazione per cercare eventualmente il sorpasso sugli orobici. Per età e prospettive, infatti, Miranchuk sarebbe un profilo idoneo per il Milan anche in virtù dei 16 gol e 5 assist messi a segno nella scorsa stagione.