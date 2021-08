Corriere di Roma - Milan-Florenzi, tutto fermo: se il Diavolo non accetterà l’obbligo di riscatto la Roma non lo lascerà partire

Secondo il Corriere di Roma, è tutto fermo per il passaggio al Milan di Alessandro Florenzi: c'è l'accordo tra il giocatore e i rossoneri, manca invece ancora quello con la Roma. Se il Diavolo non accetterà l’obbligo di riscatto, il club giallorosso non lascerà partire il terzino in quanto vuole evitare che si ripeta quello che è capitato nelle ultime due stagioni con Valencia e PSG, le quali a fine prestito hanno deciso di non riscattare Florenzi.