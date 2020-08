Il Corriere della Sera fa il punto sulle mosse di mercato del Milan. I rossoneri contano di chiudere l’affare Tonali entro 48 ore (con il giocatore c’è l’intesa per un ingaggio da 2.2 milioni più bonus), mentre non tramonta la pista Bakayoko. Definito, infine, l’arrivo in prestito secco dal Real Madrid di Brahim Diaz.