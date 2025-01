CorSera - Mercato Milan: offerti sei mesi a Dani Olmo. Proposto Rashford, no dei rossoneri

In Spagna continua a tenere banco la questione Dani Olmo e Pau Victor. Nelle scorse ore, la Federcalcio spagnola e la Liga in un comunicato congiunto hanno negato la licenza definitiva per i due giocatori del Barcellona che ora sarebbero liberi di firmare per altri club (il presidente Laporta non molla però ed è pronto a rivolgersi al Csd, Consiglio superiore dello Sport, per chiedere un’iscrizione cautelare dei due giocatori e alla giustizia ordinaria, se necessario).

Su Dani Olmo avrebbe messo gli occhi anche il Milan, che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, avrebbe offerto sei mesi allo spagnolo che a luglio tornerebbe poi al Barça. Nei giorni scorsi, al club di via Aldo Rossi è stato proposto Marcus Rashford dal Manchester United, ma i rossoneri hanno fatto sapere di non essere interessati all'attaccante dei Red Devils in quanto in quella zona di campo hanno già Rafael Leao.