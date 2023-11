CorSera - Milan, a gennaio si torna sul mercato: servono rinforzi in difesa e in attacco

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, a gennaio il Milan dovrà tornare sul mercato per aggiustare una rosa rimasta incompleta nonostante gli oltre 100 milioni di euro investiti in estate. In particolare, ai rossoneri servono rinforzi in difesa e in attacco.