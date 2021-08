Corsera - Milan, fatta per Florenzi: il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto

Dopo una trattativa concitata il Milan ha chiuso Alessandro Florenzi dalla Roma. Lo riporta il Corriere della Sera stamattina sul giornale, che parla di un accordo raggiunto nelle giornata di ieri sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Decisiva la volontà del giocatore che ha scelto il Milan in cui, in questa stagione, dovrà trovare continuità in vista dei Mondiali 2022.