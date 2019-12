CorSera - Milan, Maldini e Boban aspettano la risposta di Ibra

In via Aldo Rossi, sono sempre in attesa della risposta di Zlatan Ibrahimovic, ma Maldini e Boban sono convinti di aver fatto il massimo e di aver presentato un’offerta rispettosa al centravanti considerando l’età del giocatore e i due anni trascorsi in un campionato ai margini dell’impero calcistico come quello americano. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che a Casa Milan è cresciuto l'ottimismo dopo le parole rilasciate dallo svedese a GQ Italia.