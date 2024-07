CorSera - Milan, sempre viva l'ipotesi Abraham per l'attacco

Alvaro Morata potrebbe non essere l'unico colpo in entrata del Milan in attacco: come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, per i rossoneri è sempre viva la pista che porta a Tammy Abraham, centravanti in uscita dalla Roma. Da capire quale sarà, se dovesse arrivare anche l'inglese, il destino di Luka Jovic.

Questi i numeri con la Roma di Abraham che ha dovuto saltare gran parte della stagione 2023-2024 per un grave infortunio al ginocchio:

PRESENZE SERIE A: 8

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 12

MINUTI IN CAMPO: 328'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 1