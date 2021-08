CorSport - Futuro Ilicic: l'Atalanta chiede 7 mln, il Milan vorrebbe spenderne la metà

Il Milan, spiega il Corriere dello Sport, aspetta di definire la trattativa con l'Atalanta per Josip Ilicic. Lo sloveno, si legge, aspetta con ansia il momento della firma con i rossoneri ma ancora la quadra fra le società non è stata trovata. La Dea chiede circa 7 milioni di euro per il cartellino, il Milan non vorrebbe spenderne più della metà, 3,5. Nei prossimi giorni, comunque, una soluzione dovrebbe essere trovata.