CorSport: "Il Milan per gennaio ha Bondo nel mirino"

In merito ai possibili movimenti di mercato del Diavolo, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Il Milan per gennaio ha Bondo nel mirino". Per i rossoneri la priorità è rinforzare il centrocampo dove la coperta è corta nonostante il recupero di Ismael Bennacer che domenica contro la Roma tornerà tra i convocati di Fonseca. I dirigenti di via Aldo Rossi stanno valutando diversi profili, tra cui Warren Bondo del Monza. Nel mirino anche Morten Frendrup del Genoa. La valutazione di entrambi si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Intervenuto in conferenza stampa prima del Verona, Paulo Fonseca ha parlato così del mercato di gennaio: "Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire".