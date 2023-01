CorSport - L'offerta del Milan per Zaniolo: 3 mln di prestito più 15 milioni e bonus per il riscatto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport racconta l'offerta del Milan per Nicolò Zaniolo, con Ricky Massara primo sponsor di un'eventuale operazione: il DS rossonero lo portò alla Roma da giovanissimo.

La proposta del Diavolo, recapitata a Trigoria tramite l'agente Vigorelli, è di 3 milioni di euro per il prestito, 15 milioni per il riscatto ed eventuali bonus in caso di acquisto definitivo. Il Milan vorrebbe un obbligo legato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento Tiago Pinto non si muove dalle sue posizioni: pretende l'obbligo di riscatto senza che sia legato a nessuna condizione. Il mercato però si avvicina alla chiusura e Zaniolo a Roma è separato in caso con un contratto in scadenza tra 18 mesi: secondo il Corriere dello Sport è intenzione di tutti arrivare a dama.