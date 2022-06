CorSport - Le prossime mosse del Milan: prima i rinnovi di Maldini e Massara, poi i riscatti di Florenzi e Messias

MilanNews.it

In casa rossonera, dopo il recente cambio di proprietà, Paolo Maldini e Frederic Massara sono in attesa di firmare il rinnovo del loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Quel giorno sarà anche il termine ultimo per i riscatti di Alessandro Florenzi dalla Roma e di Junior Messias dal Crotone. Il Milan sembra intenzionato a fare entrambi: per il terzino servirà versare 4,5 milioni di euro nelle casse giallorosse, mentre per il brasiliano il Diavolo punta ad uno sconto sui 5,5 milioni pattuiti la scorsa estate con il club calabrese.