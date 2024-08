CorSport - Mercato in uscita Milan: uno tra Pobega, Adli e Bennacer verrà ceduto

vedi letture

Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina in merito al mercato in uscita del Milan, uno tra Tommaso Pobega, Yacine Adli e Ismael Bennacer verrà con ogni probabilità ceduto entro la fine di agosto. Il francese è sicuramente tra i tre quello che ha più chance di andare via (su di lui ci sono club arabi e inglesi).

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il primo nome della lista per il centrocampo rossonero è sempre Youssouf Fofana, anche se l'accordo definitivo con il Monaco tarda ad arrivare. Le piste alternative portano a Johnny Cardoso del Betis Siviglia e a Manu Koné del Borussia Monchengladbach.