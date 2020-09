L’addio di Paquetà permetterebbe al Milan di ottenere un budget extra per migliorare ancora la rosa. Non solo: i rossoneri, cedendo il brasiliano, si libererebbero di un giocatore che non ha mai convinto pienamente. Secondo riportato dal Corriere dello Sport, lo stesso Paquetà starebbe riflettendo sulla permanenza a Milanello e gradirebbe cambiare aria.