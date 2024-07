CorSport - Milan, avanti tutta per Samardzic: contatti positivi con il papà-agente

vedi letture

Il Milan scava in profondità del calciomercato e viste le complicazioni per l'affare Fofana adesso starebbe spingendo per Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono stati dei contatti importanti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore, mentre il Diavolo sta cercando la soluzione migliore da proporre all'Udinese a corredo di conversazioni avute giusto nelle ultime ore.

Una richiesta d’informazioni, si legge sul quotidiano romano, per capire la valutazione della società friulana e constatare la fattibilità dell'operazione: per strappare il centrocampista serbo dai bianconeri serviranno almeno 25 milioni di euro, ma il Milan proverà ad abbattere il prezzo. Le vie sono due: cedere uno o più giocatori per fare cassa, oppure inserire delle contropartite tecniche che tornino comode a entrambi i club. Fatto da non sottovalutare poi, gli eventuali bonus e la percentuale sulla futura rivendita del giocatore a favore dell'Udinese, opzione molto gradita dalle parti.

Una cosa è certa: i friulani non devono vendere e di certo non hanno fretta. Ma stando al Corriere dello Sport, la proposta del Milan potrebbe essere inviata già nei prossimi giorni. Le telefonate avute da Zlatan Ibrahimovic con l'entourage di Samardzic però sono state molto positive, il classe 2002 ha dato il benestare al trasferimento in rossonero e questa volta le commissioni del papà-agente Mladen non dovrebbero rappresentare una complicazione in fase di trattativa, rispetto a quanto accaduto invece con l'Inter.