CorSport - Milan, Christensen sempre nel mirino

Uno dei difensori preferiti di Maldini e Massara, a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato dopo l’infortunio di Simon Kjaer, è senza dubbio Andreas Christensen, il cui contratto con il Chelsea scadrà a giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues stanno facendo di tutto per rinnovare l’accordo con il danese e non vorrebbero lasciarlo partire a zero. Per il Milan sarebbe una soluzione perfetta per età ed esperienza.