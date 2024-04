CorSport - Milan, doppio incontro con Lopetegui: piace per tattica e utilizzo dei giovani

Come tutto, anche il ciclo di Stefano Pioli al Milan potrebbe essere giunto al termine. È stato amore a prima vista per quello scudetto sfilato via dalle mani dell'Inter nella stagione 2021-22 e anche se è ancora in corsa per vincere l'Europa League, il tecnico toscano è in via di scadenza nel 2025 e la società rossonera sembra avere altri piani per il futuro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il nome di Julen Lopetegui è al vaglio.

Il Milan ha incontrato consumato due incontri faccia a faccia con l'allenatore spagnolo e anche se sul tavolo per il momento non c'è una proposta nero su bianco, è chiaro che si tratti di qualcosa di serio. I primi contatti sono nati due mesi fa, rivela il quotidiano romano: Lopetegui conosce bene il calcio internazionale, è abituato a lavorare sulla linea green ed è anche un ottimo uomo azienda. Inoltre è capace di lavorare con più moduli, oltre alla dote innata di incrementare la qualità del materiale a disposizione.