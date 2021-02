CorSport - Milan, Gigio vuole rinnovare: tre dettagli ancora da sistemare prima della firma

Gigio Donnarumma, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, non ha nessuna intenzione di andare via e la sua priorità è assolutamente il rinnovo con il Milan. Come spiega il Corriere dello Sport, ci sono però ancora alcuni dettagli da sistemare prima della firma: innanzittutto la cifra dell'ingaggio (i rossoneri propongono 7,5 milioni di euro più bonus, il suo agente Raiola ne chiede dieci), poi la durata del nuovo contratto (2024 o oltre) e infine c'è la questione della clausola rescissoria che il procuratore di Gigio vorrebbe inserire (il club di via Aldo Rossi invece non sembra essere d'accordo).