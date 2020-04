CorSport - Milan, nuova tentazione Torreira per il centrocampo

Il Milan per il mercato estivo sta cercare di riaprire nuovamente la trattativa per Lucas Torreira, obiettivo inseguito a lungo la scorsa estate senza mai riuscire a convincere l’Arsenal a venderlo, nonostante il gradimento del ragazzo, scrive il Corriere dello Sport. Torreira attraverso il suo agente ha spesso inviato segnali positivi al Milan, apprezzerebbe un ritorno in Italia e sa che nel centrocampo rossonero potrebbe fare la differenza. Sotto osservazione anche le situazioni di Franck Kessie e Lucas Paquetà, entrambi con richieste dall’estero e proprio da una delle due cessioni potrebbero arrivare soldi freschi per l’assalto a Torreira. Inoltre con l’addio di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, il centrocampo del Milan ha bisogno d’innesti di qualità e Torreira rispecchia a pieno le esigenze del progetto di Gazidis.