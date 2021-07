Tra le alternative per la fascia destra (Dalot resta la prima scelta) c’è Odriozola del Real Madrid, ma nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, si è aggiunto anche Serge Aurier, terzino destro del Tottenham già in orbita rossonera in passato. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato.