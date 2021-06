CorSport - Milan, possibile rinnovo del prestito di Tonali ma stavolta con obbligo di riscatto

Tra i giocatori che stanno cercando di fare chiarezza sul loro futuro in rossonero figura anche il nome di Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero, in prestito dal Brescia, è al centro di trattative tra il Milan e 'le rondinelle' che stanno studiando la formula corretta per trovare un accordo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per questa trattativa ci sarà tempo fino al 15 giugno e verosimilmente si andrà verso un rinnovo del prestito con obbligo e non più con diritto di riscatto. Nonostante l'interessamento del Cagliari, il Milan ha garantito al giocatore che resterà.