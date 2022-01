CorSport - Milan, resta valida l'opzione Diallo

Eric Bailly del Manchester United è in cima alla preferenze del Milan, ma non è l’unico profilo al vaglio dei rossoneri. Come riporta il Corriere dello Sport, resta valida anche l’ipotesi Diallo del Paris Saint-Germain, jolly difensivo in grado di agire sia da centrale che da terzino sinistro. Il club francese non ha abbassato le pretese, ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi potrebbero aspettare gli ultimi giorni di gennaio per strapparlo in prestito a condizioni favorevoli.