CorSport - Milan, Ziyech resta la prima scelta per la trequarti

Hakim Ziyech occupa sempre la prima posizione nella lista delle preferenze del Milan per il ruolo di trequartista. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, sarà un’operazione lunga e difficile perché l’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di strapparlo al Chelsea in prestito a fine mercato. Il marocchino ha trovato poco spazio con Tuchel e il Milan potrebbe essere la soluzione ideale tra qualche settimana.