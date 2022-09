CorSport: "Non solo il Chelsea: c'è anche il City in pressing su Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"C'è anche il City in pressing su Leao", titola stamane il Corriere dello Sport. Il Chelsea in estate ha chiesto Rafael Leao, e anche se al Milan non è mai arrivata una proposta ufficiale, la dirigenza milanista ha saputo del forte corteggiamento dei Blues attraverso gli agenti del portoghese. Ma oltre alla squadra che a breve affronterà i rossoneri in Champions League, anche il Manchester City ha cominciato a studiare il dossier Leao. L’indiscrezione arriva dal Portogallo, e riguarda un forte gradimento di Pep Guardiola nei confronti del gioiello del Milan.

Il contratto del portoghese va rinnovato il prima possibile, lo sanno bene al Milan. I rossoneri sono disposti a mettere sul piatto una cifra più alta per trattenere Leao, superare la soglia dei sei milioni di euro perché i giocatori di livello vanno pagati di più e Rafa rientra in questa stretta cerchia di atleti. Da un ingaggio di 4,5 milioni, il giocatore è salito ad una richiesta da 7 milioni, frutto delle grandi prestazioni sul campo, ma pure delle problematiche emerse con lo Sporting Lisbona.