CorSport - Non solo Thiaw: nel mirino del Milan c'è sempre Esteve

Non manca molto alla fine del mercato “di riparazione”. Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore, ma l’ultima idea - Malick Thiaw - sta faticando a decollare a causa delle richieste dello Schalke, ritenute eccessive dai vertici rossoneri. Maldini non ha intenzione di partecipare a eventuali aste per il giocatore. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, il nome di Maxime Esteve del Montpellier rimane presente sul taccuino milanista.