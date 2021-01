CorSport - Obiettivo Meité, oggi nuovo contatto Milan-Torino

Riflessioni in corso per Soualiho Meitè. Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per il centrocampista del Toro è impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Oggi, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Torino, i rossoneri avranno l’occasione di parlarne per la seconda volta a distanza di pochi giorni con i dirigenti granata. Il Milan punta su Meité ma valuta anche altri giocatori per la mediana.