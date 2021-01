CorSport - Ok di Conti alla Fiorentina: nuovo incontro nelle prossime ore

L’altro giocatore del Milan in uscita, dopo Duarte, è Andrea Conti. Come riporta il Corriere dello Sport, l'esterno rossonero potrebbe essere ceduto alla Fiorentina. I due club stanno trattando la formula dell'operazione: si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 7 milioni da esercitare a determinate presenze. Il dialogo è aperto e il giocatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento a Firenze. Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra gli agenti di Conti e la Fiorentina per cercare di dare un’accelerata.