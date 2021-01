CorSport - Rinnovo Calhanoglu: Milan fiducioso, ma c'è ancora distanza

Tra oggi e domani è previsto un importante summit di mercato nella sede del Milan con il manager di Hakan Calhanoglu. Lo riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto del giocatore turco. Dalla sede rossonera filtra ottimismo e fiducia per il raggiungimento di un accordo, che però al momento è ancora distante. La società milanista è disposta a offrire 3.5 milioni di euro e, considerando l’importanza di Calhanoglu, potrebbe spingersi massimo fino a 4 milioni con i bonus. La richiesta iniziale del turco era di 6 milioni, ma ad oggi ma sarebbe disposto a scendere, così la prospettiva è che si trovi un accordo in comune per la fumata bianca. Calhanolgu è molto legato al Milan e tutte le parti in causa auspicano il lieto fine.