CorSport - Samardzic ha fatto sapere di volersi trasferire al Milan

In queste ultime ore il calciomercato del Milan è frenetico, considerato l'imminente arrivo di Pavlovic, il prossimo di Emerson Royal ed il pressing forsennato per portare in rossonero Yossouf Fofana. A questo trittico potrebbe presto aggiungersi un quarto colpo, più di fantasia e di qualità piuttosto che di necessità, che porta il nome di Lazar Samardzic.

Al momento, comunque, non stiamo parlando di una trattativa che potrà risolversi nei prossimi giorni anche perché ci sono diversi tasselli da risolvere, ma stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, questa "è più che mai viva, concreta, possibile. Ciò è dato soprattutto dalla voglia che il talento serbo ha di trasferirsi in rossonero. Lo ha fatto sapere ai dirigenti di via Aldo Rossi nell'incontro che c'è stato con il padre-agente, lo ha esplicitato anche all'Udinese, senza, però, giungere ad uno strappo che non farebbe bene né a lui né al club friulano a cui, comunque, è molto legato".

Dal canto suo, comunque, l'Udinese ha ribadito di non avere alcuna necessità di cedere Samardzic, anche se le cose potrebbero cambiare difronte ad un'offerta che soddisfi a pieno le richieste dei friulani, che non scende dalla richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino del classe 2002. A fronte di questo il Milan non potrebbe far ricorso a contropartite tecniche come Adli o Pobega, motivo per il quale l'idea è quella di sfruttare l'ultimo mese di calciomercato che rimane per tentare di ammorbidire le richieste dei bianconeri.