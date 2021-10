Da Belotti a Lucca e Nunez: il Milan monitora il mercato delle punte

A gennaio il Milan potrebbe tornare sul mercato per rafforzare il reparto offensivo. Come riporta Tuttosport, se nei prossimi mesi dovessero arrivare delle risposte positive da Ibra, allora i rossoneri potrebbero anche continuare con lui, Giroud e Pellegri fino al termine della stagione, più il jolly Rebic. In caso contrario, invece, occhio ai nomi di Belotti del Torino e Alvarez del River Plate. Senza dimenticare Lorenzo Lucca del Pisa e Nunez del Benfica.