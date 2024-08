Da Trigoria: Abraham non si è allenato con il resto del gruppo

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora di vocegiallorossa.it sul suo profilo X, Edoardo Bove e Tammy Abraham, durante l'allenamento di questa mattina, non si sono allenati con il resto del gruppo, ma hanno svolto solo lavoro in palestra a causa delle trattative di mercato che li riguardano. Il resto della squadra si è allenato regolarmente in vista della partita contro la Juventus in programma domenica 1 settembre. Regolarmente in campo anche Cristante e Mancini dopo le ultime notizie di una presunta lite.

LE ULTIME DA GIANLUCA DI MARZIO

Proseguono le ultime trattative di mercato in casa Milan, in quelle che sono ore cruciali per l'affare Abraham-Saelemaekers, ormai in chiusura, ma non solo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Milan e Roma sono sempre più vicine a concludere lo scambio che porterebbe Saelemaekers nella Capitale e Abraham tra i rossoneri. Inoltre, i giallorossi sperano di anticipare proprio il Milan per Koné, dato che la squadra di Fonseca dovrebbe prima cedere Bennacer.

C'è positività tra i due club, che stanno sistemando le ultime cose per poter poi dare il via libera alla doppia operazione.