Daily Mail - Ajer, non solo Milan e Newcastle: anche il Norwich sul difensore norvegese

Tra i giocatori recentemente accostati al Milan per le prossime sessioni di mercato figura anche Ajer. Il promettente difensore del Celtic si sta imponendo come uno dei migliori prospetti del calcio d'oltremanica. Secondo quanto riporta il Daily Milan tuttavia, sul giocatore non ci sarebbe solo il Milan ma anche il Newcastle e il Norwich recentemente inseritosi nella corsa al talento norvegese. Il prossimo gennaio il calciatore, essendo in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe firmare un pre-contratto con una nuova squadra.