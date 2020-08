Daily Mail - Milan, intensificati I contatti per Aurier: ancora distanza tra richiesta e offerta con il Tottenham

Continuano i contatti tra Milan e Tottenham per Serge Aurier. Secondo quanto riporta il Daily Mail, nelle ultime ore, la trattativa tra i due club si sarebbe intensificata alla ricerca di un punto d'incontro tra la richiesta dei londinesi e l'offerta dei rossoneri. Per l'ivoriano, infatti, gli Spurs chiedono 18 milioni di sterline mentre il Milan offre 13.5 milioni di sterline. Una distanza ancora ampia ma non incolmabile.