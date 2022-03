Dailymail - Origi via dal Liverpool: il Milan è vicino a un accordo con il giocatore

MilanNews.it

Stando a quanto riportato dall’edizione online del Dailymail, il Milan è vicino a un accordo sul contratto per l'attaccante del Liverpool, Divock Origi. Il 26enne è in scadenza di contratto con il club inglese, tant’è che si sta guardando attorno. I rossoneri al momento restano saldamente in testa per acquisirne le prestazioni sportive a partire da questa estate. Il Liverpool ha un'opzione per prolungare il contratto del belga se raggiunge un determinato numero di presenze, ma tutto ciò è molto improbabile poiché in questa stagione ha collezionato solo cinque presenze – di cui nessuna da titolare – in Premier League.