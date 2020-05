Dal Belgio, anche il Milan sulle tracce di Diatta

Krépin Diatta, giovane attaccante senegalese di proprietà del Club Bruges piace a diverse squadre in Europa, tra cui Watford ed Hertha Berlino, secondo quanto riportato da Kewoulo.info anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il talento classe 1999. Nella stagione 2019/2020, prima dell'interruzione causata dal Coronavirus il giovane attaccante aveva realizzato 8 reti e fornito 4 assist in 34 presenze tra le varie competizioni.