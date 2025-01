Dal Messico: Milan, offerta troppo bassa per Gimenez. E' ben lontana dai 40 milioni che chiede il Feyenoord

Si raffredda la pista Santiago Gimenez per il Milan? Così scrive Fox Sports Mexico che spiega che il Feyenoord è rimasto deluso dall'offerta che i rossoneri hanno presentato per l'attaccante messicano, che è ben lontana dai 40 milioni di euro che chiede il club di Rotterdam. Si pensava che ieri potesse essere una giornata decisiva per questa trattativa, ma così non è stato.

Anche l'entourage di Gimenez era fiducioso che il Milan si avvicinasse alla cifra richiesta dagli olandesi e invece la proposta milanista è stata molto più bassa. La fumata bianca è dunque ben lontana, anche se il club di via Aldo Rossi non intende mollare la presa e potrebbe fare un nuovo tentativo nei prossimi giorni. Non ci sarebbero invece problemi tra i rossoneri e il giocatore che continua a spingere per il suo trasferimento a Milanello.