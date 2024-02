Dall'estero, Davies sceglie il Real. Il Bayern mette Theo nel mirino

Alphonso Davies, terzino sinistro del Bayern Monaco, non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, questo è quanto è emerso dall'incontro di qualche giorno fa tra l'agente del canadese e Christoph Freund, direttore sportivo del club in carica da settembre. L'esterno ha deciso molto tempo fa che la sua prossima squadra sarà il Real Madrid, che ha mantenuto un certo interesse nei suoi confronti.

Ora i bavaresi dovranno decidere se fargli fare l'ultimo anno e perderlo a zero o cederlo subito in estate. La situazione è aggravata anche dal fatto che non è un periodo facile per i tedeschi, che cambieranno anche la guida tecnica. Con ogni probabilità lascerà il club a luglio, tanto che è Theo Hernandez del Milan il sostituto che il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino per ovviare alla partenza di Davies.