Dall'Inghilterra - Milan su Tsygankov del Girona: piace anche ad Arsenal e Tottenham

vedi letture

In attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore il Milan starebbe già programmando la prossima estate di calciomercato andando alla ricerca di profili che possano rinforzare e completare la rosa, in vista di una stagione dove l'obiettivo sarà sicuramente quello di migliorare i risultati ottenuti nel corso di questa.

Un nome nuovo per il mercato del Diavolo arriva questa mattina dalla Spagna, e più precisamente dal Girona, rivelazione indiscussa de LaLiga appena conclusa. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de il Daily Mail, il Milan avrebbe avuto un primo approccio per Viktor Tsygankov, esterno d'attacco ucraino classe '97 sul quale ci sarebbe l'interesse anche di alcuni club di Premier League, come Arsenal e Tottenham.

Nel corso di questa stagione, in maglia Girona Tsygankov ha totalizzato 34 presenze, 8 gol e 4 assist in tutte le competizioni.