Dall'Inghilterra - Southampton, Bertrand andrà via a parametro zero: Milan, Arsenal e Monaco sul giocatore

Ryan Bertrand, terzino sinistro classe '89 lascerà il Southampton a giugno a parametro zero. A confermarlo è l'allenatore dei Saints Ralph Hasenhüttl: "Ci stiamo guardando intorno perché l'offerta avanzata per il rinnovo non è stata accettata dall'entourage di Bertrand. Dovremo considerare altre opzioni per questo ruolo".

Stando a quanto riportato da Nizaar Kinsella, collega inglese di goal.com, sul giocatore ci sono diverse squadre: Milan, Arsenal e Monaco, a cui si aggiunge anche il Manchester City che già in passato aveva cercato Bertrand.

Ryan Bertrand and Southampton couldn't come to terms over a new deal.



Arsenal, AC Milan and Monaco are in the race to sign the former Chelsea #UCL winner on a free contract. Man City also tracking him: https://t.co/0A0yxNwErX