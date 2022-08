Dalla Danimarca - Milan, occhi sul giovane Ross dell'Aalborg: al momento manca l'offerta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan potrebbe pescare un nuovo giovane in Danimarca. Secondo quanto riferito da Nordjyske, giornale sportivo danese, i rossoneri potrebbero puntare su Oliver Ross, attaccante di proprietà dell'Aalborg. La società danese vorrebbe circa un milione e mezzo di euro per il classe 2004, per cui tuttavia ancora non è stata fatta alcuna offerta. Difficilmente, infatti, il Milan tenterebbe il colpo in questa sessione estiva di calciomercato preferendo un investimento il prossimo inverno. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, Ross si dovrebbe aggregare alla primavera rossonera.