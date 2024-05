Dalla Germania - Hummels lascerà il Borussia Dortmund: Milan interessato

Quella di domani sera contro il Real Madrid dovrebbe essere l'ultima partita di Mats Hummels con la maglia del Borussia Dortmund. Il 35enne difensore tedesco, infatti, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il BVB, diventando così una ghiotta opportunità di calciomercato per tantissime squadre alla ricerca di esperienza e qualità per andare a rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Fra queste, stando a quanto riportato dal collega Patrick Berger, potrebbe rientrare anche il Milan, che per l'appunto sembrerebbe essere interessato ad ingaggiare a parametro zero Mats Hummels.

Nonostante i 35 anni, il tedesco ex Bayern Monaco ha dimostrato di poter essere ancora in grado di calcare i grandi palcoscenici nazionali ed internazionali, come confermato dalle complessive 39 presenze e 4 reti registrate nel corso di questa stagione in maglia Borussia Dortmund.