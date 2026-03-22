Dalla Germania - Il Milan ha mostrato interesse per Leon Goretzka
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Stando a quanto riportato dal collega Christian Falk, il Milan avrebbe mostrato interesse per Leon Goretzka, centrocampista tedesco 31enne in scadenza con il Bayern Monaco la prossima estate. Non solo. Stando ai colleghi de la BILD il club rossonero starebbe addirittura cominciando a muovere dei timi passi concreti per convincere il giocatore a trasferirsi in quel di Milano.
L'obiettivo del Diavolo è quello di antiicpare la concorrenza, in particolare della Juventus, ma sul giocatore restano anche altre piste internazionali, tra cui Arsenal, Galatasaray, club sauditi e alcune squadre di Prmeier League.
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