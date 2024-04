Dalla Germania - Interesse concreto del Real Madrid per Thiaw

Nonostante la stagione non sia andata come il giocatore ed il Milan si aspettavano, si a livello di prestazioni personali che di squadra, Malick Thiaw rimane un nome particolarmente apprezzato in giro per l'Europa.

A confermarlo i colleghi tedeschi de la BILD, che nella mattinata di oggi hanno parlato di un concreto interesse del Real Madrid per il difensore tedesco, arrivato in rossonero nell'estate del 2022 per 8,8 milioni di euro dallo Schalke 04. Sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027, stando a dati Transfermarkt, Thiaw ha oggi un valore di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

In rossonero il classe 2001 ha giocato 50 partite totalizzando 3516' in tutte le competizioni, 1881' dei quali in questa stagione, frutto di 17 presenze in Serie A (16 da titolare), 5 in Champions League e 4 in Europa League.