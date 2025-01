Dalla Germania: Lispia su Okafor, ma lo svizzero non è il primo nome della lista

Da qualche giorno si parla dell'interesse del Lipsia per Noah Okafor. Ma il giocatore del Milan non sembra essere il primo nome della lista dei tedeschi che sta seguendo con interesse anche altri attaccanti esterni, come per esempio Randal Kolo Muani (PSG), Jan-Niklas Beste (Benfica) e Tidiam Gomis (Caen). Lo riferisce Sky Sport DE in Germania. Ricordiamo che attualmente lo svizzero ai box per un problema muscolare.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 550'

GOL: 1



