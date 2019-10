Dalla Germania: Milan interessato al giovane Lukas Mai

Secondo delle informazioni arrivate dalla Germania, Lars Lukas Mai, nazionale U17 (titolare ai Mondiali e agli Europei del 2017) e capitano della squadra U19 del Bayern Monaco, è sotto gli occhi degli osservatori del Milan. Il centrale classe 2000 ha un contratto fino a fine stagione e del rinnovo non se ne parla ancora. Sul giocatore, oltre al club di Via Aldo Rossi, c'è anche il forte interesse da parte del Borussia Dortmund, intenzionato di chiudere l'operazione a momenti e a parametro zero. Il Milan, comunque, è intenzionato a superare questa forte concorrenza, già avviati i contatti l'agente del giocatore per convincere il ragazzo, che per ora preferisce l'opzione tedesca.