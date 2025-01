Dalla Germania: Milan, Lipsia e Aston Villa sul 18enne Gomis del Caen

Secondo quanto riferisce Sky Sport DE in Germania, il Lipsia sta spingendo per chiudere il trasferimento di Tidiam Gomis, attaccante esterno classe 2006 del Caen che milita in Ligue 2. Sul giocatore francese, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ci sarebbero però anche Milan e Aston Villa. In questa stagione, ha collezionato fino 19 presenze tra campionato e Coppa di Francia e segnato due gol.

🚨 EXCL | RB Leipzig are pushing to sign top talent Tidiam #Gomis!



Leipzig are in a strong position to secure the 18-y/o winger from SM Caen.



However, AC Milan and Aston Villa are also in the race. Nothing has been signed yet.



Discussions are ongoing…