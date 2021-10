Dalla Spagna - Getafe, accordo verbale con Castillejo per gennaio

Quando mancava ormai solo un giorno alla chiusura del mercato estivo in Spagna sembrava scontato che Samu Castillejo, allora rappresentato da Manuel García Quilón, passasse al Getafe: a riportarlo è Diario As. Allora però le trattative però non sono andate a buon fine e l'esterno è rimasto al Milan.

Secondo il giornale spagnolo, il numero 7 rossonero ha il desiderio di partire il prima possibile, ed è per questo che è già in parola con il Getafe: secondo As l'ex Villarreal sarà il primo rinforzo invernale del club azulón. Negli ultimi mesi diversi club spagnoli si sono interessati a Samu (Real Sociedad, Levante ed Elche), ma sembra proprio che ad averla spuntata sia proprio il Getafe.