Stando a quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo, il Milan non eseguirà l'opzione di acquisto per trattenre Sergino Dest, arrivato in estate dopo l'infortunio che ha costretto Florenzi a stare lontano dal campo per quasi sei mesi. L'esterno statunitense tornerà al Barça nella prossima finestra di mercato estivo.