Dalla Spagna: Zidane deciso, a gennaio Jovic non si muove da Madrid

Durante la conferenza stampa post partita di Real Madrid-Atletico Bilbao, il tecnico delle merengues Zinedine Zidane ha dichiarato che a gennaio il Real Madrid non si muoverà sul mercato: non ci saranno né entrate né uscite. Quindi non lasceranno la corte di Zizou neanche Luka Jovic e Mariano Diaz, attaccanti del Real che non stanno trovando spazio e che sono stati accostati spesso al Milan. A riportarlo è Marca.